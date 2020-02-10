【港超】羅傑承質疑足總閉門復賽安排　促盡力向康文署爭取場地 (17:11)

受新型冠狀病毒肺炎疫情在港蔓延，港超聯賽延至下月1日才重開，本月內先於FTC閉門舉行16場菁英盃分組賽及2場足總盃首圈，明午由傑志對標準流浪，以及理文對東方龍獅。其中香港飛馬將於周五對標準流浪，飛馬班主羅傑承今午舉行傳媒新春團年飯局，被問到足總閉賽復賽安排時，他說，因疫情閉門作賽無可厚非，但認為足總應盡力向政府爭取康文署的場地閉門比賽，「閉門不應在FTC舉行，而是應爭取在康文署球場，球場質素會更好。閉門作賽既沒觀眾，亦沒有太多工作人員。FTC更衣室不足，半場時雙方又哪裡講解戰術？這是費解的，要記得這是職業運動，不是業餘練習賽，如果英超遇上這情況，又會否到訓練場比賽？」飛馬主教練文彼得補充，FTC部分草地畫線有傾斜，認為這只是訓練場，不宜長期踢職業比賽。

被問到有否向足總反映意見，羅傑承笑言「完全沒機會」，因足總就政府呼籲已取消所有會議：「我們在上周港超會議有提及，但足總指一切都由政府決定，所以我們很被動，現在只能whatsapp和電郵聯絡，但足總沒有回覆。（是否無奈接受？）其實我們沒接受，只有無奈。」羅傑承亦擔心，下月港超要繼續在FTC閉門比賽：「若然到時康文署繼續不開放球場，難道又要回到FTC繼續比賽？這是無可能的，我們絕對不接受，倒不如現在完季可能更好，像賽車大賽有意外時就完結，然後立即決出排名。」港超球員及外援合約期一般在5月底完結，此時完季，羅傑承承認對多間港超隊造成困擾：「有些球員可能都已有計劃或準備轉會，所以無論如何都要5月31日前完結，但亦不可草草了事，在FTC密集地踢完。希望足總真的考慮球會利益，而非過分支持政府，變相沒為球會爭取福利。」對於會否擔心球員比賽時受感染，他則稱每間球會都會專業做好措施，相信不會有這問題發生，亦促請各港超隊復賽後集思廣益，以重新吸引球迷入場，並說：「希望足總也真真正正開會議討論情況，提一提他們都已『Home office』很多個月，不要繼續『Home office』了。」

另外，羅傑承原本邀請日職豪門神戶勝利船參加賀歲盃，但因對方需出戰天皇盃而告吹，他指若疫情到下半年已完結，會嘗試再次承辦賀歲盃，但坦言有球星坐陣的外隊才有號召力，要邀請着實不易。

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