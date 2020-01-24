【意甲：有片】國米打吡反勝重返榜首　伊巴謙入波無功而還　盧卡古奠勝兼破球會紀錄 (16:06)

是役球場的廣告版上有中國加油等字句，以示支持對抗新型冠狀病毒疫情。三名前曼聯球員盧卡古、艾舒利楊格及阿歷斯山齊士正選上陣，手指受傷的門將漢丹洛域則未能把關，由副選柏迪尼把關。然而國米早段未能先拔頭籌，更被狀態大勇的列比錫破網。伊巴謙完半場前在禁區頭槌破網，令國米半場落後0:2。換邊後國米絕地反擊，中場波索域禁區外窩利射入世界波，揭開反勝序幕，加上馬泰斯維仙奴、迪維積及盧卡古各建一功，助國米反勝4：2，重返榜首。

一眾曾征戰英超的球員，是役續成為焦點。除盧卡古及伊巴謙外，交出助攻的域陀摩西斯，以及後備入替主射罰球中楣的基斯甸艾歷臣，表現均相當搶鏡。國米主帥干地指全隊度過了難忘一夜，奠勝的盧卡古更指勝仗證明球隊實力：「我們一開始的目標就是勝利，下半場我們改變踢法加強進攻，最終反勝是所有人的功勞。」值得一提的是，盧卡古加盟國米後僅上陣29場便攻入20球，打破隊史。

另邊廂，拉素憑前鋒卡些度一箭定江山，作客1:0小勝帕爾馬，賽後穩守第3位，與國米及祖雲僅餘1分差距。萊切則意外地以3:2力克拿玻里，其中新兵沙邦拿拉取得入球，成贏波功臣。力爭護級的史帕爾，則據報有意以意大利隊名宿迪比亞治奧接掌帥印。

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