【意甲】盧卡古盼追國米名宿步伐 伊巴謙米蘭打吡獲舊隊友支持 (22:51)

國際米蘭vs.AC米蘭 now638台、有線614/654台、MyTVSuper301台 周一凌晨03：45直播

米蘭雙雄周一凌晨迎來史上第201次對決，其中國米射手盧卡古自加盟後表現如魚得水，至今在聯賽上陣22場有16球進帳。這名26歲比利時隊射手，賽前透露一直視兩大國米名宿為偶像：「我一直視朗拿度及阿祖安奴為偶像，如果能有機會和他們交流，將畢生難忘。他們在球隊的成就亦有目共睹，我不知道能否跟隨他們的步伐並取得成功，但這是我的目標。」由於爭標對手祖雲達斯今晨不敵維羅納，落後對方3分但少踢1場的國米，為重返榜首在打吡料將毫無保留。

回顧歷史，過往有不少球星曾在米蘭打吡亮相，瑞典前國腳伊巴謙莫域，便是其中一名曾先後效力米蘭雙雄的球員。這名38歲老將今季回巢加盟AC米蘭後表現未有回落，至今上陣4場攻入1球。曾與伊巴謙交手、AC米蘭兼巴西隊名宿卡卡指：「伊巴謙的表現令人鼓舞，對我來說米蘭打吡有很多回憶，相信對他也是。」同樣曾與伊巴謙共事、現任意乙球隊賓尼雲圖主帥的恩沙基，更認為伊巴謙可繼承自己曾穿的9號球衣，打破近年AC「9號仔」表現低迷的「魔咒」：「若見到身穿AC米蘭9號球衣的人建功，我會感到很高興。他有能力繼承這號碼，我不希望球會將9號戰衣退役。」

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