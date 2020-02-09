【花樣滑冰:有片】羽生結弦首奪四大洲賽　男子超級大滿貫史上第一人 (21:15)

25歲的羽生結弦出戰今年首個賽事，前日在短節目以111.82分的新世界紀錄遙遙領先，今日挾平昌冬奧衛冕曲目《晴明》（SEIMEI）出戰自由滑，雖然在勾手4周跳及後外點冰4周跳等動作失手，仍取得187.6分、總成績以299.42分大熱奪冠，並成為滑冰史上首個男將，能夠稱霸青年及成年組六大賽事。

羽生結弦四大洲賽自由滑比賽片段

四大洲賽級別等同歐洲錦標賽，每年由亞、非、美及大洋洲選手爭逐。2011年，羽生結弦以16歲之齡首次參賽，屈居日本隊前輩高橋大輔之下摘銀，其後在2013年及2017年再次出戰，均未能突破銀牌宿命，今年他在復用冬奧衛冕曲目，完成超級大滿貫的最後一塊拼圖。

亞軍為美國隊的Jason Brown，季軍為另一東瀛選手、以16歲之齡首戰成人賽的鍵山優真。21歲港將黃軍駱則以總成績155.3分，在25名選手中排22名。

羽生結弦前日短節目破世界紀錄片段

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