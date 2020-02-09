【英超】迪利阿里為偷拍華裔男子諷疫情道歉　曼城迎韋斯咸因風暴改期 (20:13)

阿里上周四在倫敦希斯路機場拍片放上Snapchat，寫道「新型冠狀病毒？調高聲量聽聽吧。」影片中戴着黑色口罩的阿里，離遠偷拍一名華裔男子，對方正以普通話講電話。他又拍下一樽消毒搓手液，寫道：「這病毒要比搓手液更快，我才會中招。」

影片流出後，阿里被轟拿疫情開玩笑，甚至是種族歧視。他事後刪除影片，表示並無歧視意圖：「我為影片道歉，當發現可能冒犯別人時，已馬上刪除。這並非我的原意，若有人感到被冒犯，我致以最真誠的歉意。」

此外，曼城原定周一凌晨12時半主場迎戰韋斯咸，但賽事因冬季風暴改期，錫菲聯主場對般尼茅夫則如期上演。英國近日受風暴西亞拉（Ciara）吹襲，為該國7年來最大的風暴，另有多場德甲、荷甲及比甲賽事亦受影響。

因風暴延期的主要球賽

（英超）曼城vs.韋斯咸

（德甲）慕遜加柏vs.科隆

（荷甲）烏德勒支vs.阿積士

（荷甲）阿爾克馬爾vs.飛燕諾

（荷甲）鹿特丹斯巴達vs.海牙

（荷甲）安曼vs.川迪

（比甲）標準列治vs.布魯日

（比甲）安特衛普vs.亨克

（比甲）華斯蘭比華倫vs.哥治

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