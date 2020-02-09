【巴甲:有片】本田圭佑正式加盟保地花高　冀為日本兵省招牌 (18:24)

曾效力AC米蘭及墨爾本勝利等球隊的本田圭佑，去年11月轉戰荷甲加盟維迪斯，但只上陣4場且未有入球及助攻，最終加盟僅48日便宣布離隊。正當外界猜測本田的去向時，這名前日本國腳宣布加盟保地花高，並簽約11個月。他昨日抵達里約熱內盧時，獲大批球迷迎接，不少球迷亦揮動日本國旗及自製日語標語，本田亦頻頻向人群揮手致意。

本田其後出席記者會，稱加盟保地花高是回應球迷的要求：「我知道有很多人一直在等待我，他們在社交媒體上一直呼籲我加盟。這令我很驚喜，我從來未曾見過這麼熱情的球迷。在機場有很多球迷迎接我，我一生中也從未見過這樣盛大的場面。球迷的熱情，是我在這裏的原因。」日本與巴西兩國素有淵源，本田是次轉戰巴甲，更引起不少日裔巴西人的關注。本田寄望在巴甲打出名堂，令更多人認識日本球員：「我知道日本和巴西的關係，但兩國在足球方面並非如此。我希望在保地花高能取得成就，這是個挑戰，但我已準備好。」

正學習葡萄牙語的本田，合約中包含離隊條款，然而他強調這只是個選項：「現階段我只會專注有關球隊的事，奧運後我會考慮前途，當然我希望留效。」

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