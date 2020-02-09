【意甲】C朗連續10場入球破紀錄　難阻祖雲達斯落敗失分 (16:28)

面對賽前聯賽7戰不敗的維羅納，「斑馬兵」有球星基斯坦奴朗拿度（C朗）掛帥，與希古恩及其後傷出的杜格拉斯哥斯達合作攻堅。兩軍半場互交白卷，換邊後C朗把握一次反擊機會破網，助祖雲達斯先拔頭籌。然而維羅納其後憑波連尼的入球扳平，加上邦路斯其後在禁區內犯手球被罰12碼，由柏仙尼操刀得手，助維羅納爆冷以2：1擊敗祖雲達斯。值得一提的是，曾效力AC米蘭的波連尼自上月加盟球隊後首度建功，與同樣曾效力紅黑軍團的柏仙尼，成為球隊贏波功臣。

35歲的C朗連續10場建功，打破法國名宿查斯古特連續9場破網的球隊紀錄，但仍不足以助「斑馬兵」凱旋。面對來勢洶洶的國際米蘭及第3位的拉素，祖雲達斯衛冕的優勢所餘無幾。主帥沙利直言，球隊發揮存在重大問題，希望眾將把握時間改善：「佔盡優勢下我們仍敗陣，這是不能接受的。我們必須正視這個問題，心態上要有改善，不能把勝仗當作理所當然。」意大利傳媒則認為，沙利似仍未能尋找最佳陣容，前線上C朗、希古恩及保羅戴巴拿的合作將是關鍵。然而3名射手今季同場上陣未見有出色表現，其中上月27日作客拿玻里時一同正選上陣，最終仍以1：2敗陣。而戴巴拿遲遲未與球隊續約，亦打擊士氣，對祖雲達斯衛冕有害無利。

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