【英超】憂疫情限制難再返英　恩哈路無緣隨曼聯出外集訓 (22:57)

曼聯正身在西班牙馬爾貝拉集訓，以備戰下仗於本月18日作客車路士的英超大戰。不過，在轉會窗最後一刻外借加盟的30歲尼日利亞隊前鋒恩哈路，則未有隨隊，領隊蘇斯克查解釋：「他（恩哈路）會留在曼徹斯特，因為他過去14天才從中國抵埗，我們不確定他離境後能否再入境返回英國，我們不想冒險，所以他目前會跟私人教練接受個人訓練。」除了恩哈路，拉舒福特及保羅普巴等同樣因傷未有參加集訓，但接近復出的麥湯米尼則有隨隊出發。至於另一新兵波基斯費南迪斯，則返回葡萄牙處理私人事務。

雖然要留英「隔離」，不過曾效力屈福特的恩哈路，對英超並不陌生，但為盡快提升狀態，已主動加緊操練。這名30歲尼日利亞隊前鋒，由中超上海申花借來半季，由於中超未開季，據報他抵埗英國後翌日早上，已主動開始訓練，更隨英國跆拳道奧運隊特訓，態度獲得教練讚賞。他在多年前訪問已說自小是曼聯球迷，來投後稱今季看了很多曼聯比賽，認為「紅魔」目前需要一名身體對抗性強、可停球為隊友製造空間的前鋒，他希望能勝任這角色：「我發誓當穿上這件球衣，直到離開時都會出盡全力，以自身的努力、速度、技術和體格，協助球隊爭取最好成績。」在今季首席射手拉舒福特受傷下，恩哈路有機會作客車路士一戰粉墨登場。

至於今晚英超，愛華頓憑班納特安尼斯奧、李察利臣及卡維特利雲各建一功，主場以3：1擊敗水晶宮，聯賽取得兩連勝，賽後以36分升上第7位；水晶宮則已6場英超不勝。

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