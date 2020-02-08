【高比墜機亡】初步調查排除空難源於機件問題　湖人2月24日辦追悼會 (18:15)

高比拜仁及二女詹納（Gianna）等合共9人，於上月尾因直升機空難身亡，FBI聯同NTSB經調查後發表初步報告，證實當時直升機性能良好，引擎亦正常，調查人員在事故後，發現墜機現場有樹枝被切斷，推斷當時直升機引擎及螺旋槳仍在運作，因此排除空難因機件問題而起。

至於高比母會洛杉磯湖人落實將於美國時間2月24日，在史達普斯中心舉行追悼會，藉此向打球時分別穿着24號的高比及2號的詹納致意。

另外，猶他爵士今早於NBA常規賽迎戰波特蘭拓荒者，客軍球星李拿特於完場前13.5秒的追平上籃擦板後才被封，本應吹罰籃上干擾，惟球證誤判封籃有效，最終爵士以以117：114險勝。而多倫多速龍則作客以115：106挫印第安那溜馬，取得13連勝，續居東岸次席。至於鳳凰城太陽在戴雲布克卡及烏比合轟72分下，助球隊主場爆冷以127：91大勝侯斯頓火箭。

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