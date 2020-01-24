【日超盃】神戶勝利船首奪日超盃　互射12碼挫橫檳水手　兩軍連續9球射失現奇景 (16:24)

日超盃由上季日職盟主橫濱水手面對天皇盃冠軍神戶勝利船，季前大肆擴軍的水手，正選派出新加盟的混血前鋒安拿胡阿道，聯同上季日職最有價值球員仲川輝人，以及神射手之一的馬高斯祖利亞攻堅；神戶勝利船亦有新加盟的巴西籍射手戴恩費斯杜格拉斯正選登場。

今仗在法定時間成為「入球騷」，勝利船於27分鐘憑一次反擊，由隊長「小白」恩尼斯達，妙傳予殺入禁區的杜格拉斯射遠柱破網，為新東家取得首個入球兼先開紀錄，水手於8分鐘後扳平，仲川輝人一次攻門與倒戈的門將飯倉大樹相撞，皮球落在馬高斯祖利亞面前，再頭槌頂入空門，球證經視像裁判（VAR）後判入球有效。不過完半場前，水手門將朴一圭出迎解圍，守將堤亞高馬田斯回傳，被神戶前鋒古橋亨梧截得再撞入空門，助球隊半場領先2：1。

水手於換邊後9分鐘，藉一次快開界外球，由中場扇原貴宏門前撞射笠死飯倉大樹再次扳平。然而水手防線犯錯頻頻，於69分鐘再於後場被截球打反擊，恩尼斯達傳中入禁區被解圍不遠後，中場山口螢門前射成3：2。不過，上季日職攻力最強的水手，於4分鐘後由射手艾歷利馬門前撞入，雙方法定時間踢成3：3，需互射12碼分勝負。

首兩輪12碼雙方皆中，不過雙方在第3至第6輪，共8球皆宴客，當中4球均高出，而上季中由水手轉投勝利船的飯倉大樹，亦先後「捉到路」撲出艾迪加祖尼奧及和田拓也兩名舊隊友的射門，加上第7輪遠藤溪太主射中楣，另邊廂山口螢一射破網後，勝利船終在第7輪險勝3：2，繼首奪天皇盃後再於日超盃「開齋」。

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