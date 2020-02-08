【東京奧運】菲國封關緣盡亞洲羽毛球團體賽  港隊入奧前景受打擊 (14:41)

菲律賓因新型冠狀病毒肺炎疫情，禁止外籍人士經中國或港澳入境，但該國下周主辦羽毛球團體亞洲賽，令港隊征途大受影響，儘管世界羽聯日前發聲明，稱會協助受影響代表隊出戰，但港隊總教練何一鳴今日證實，港隊未獲准入境，無奈取消行程。團體亞洲賽為奧運積分賽，港隊入奧機會受到打擊，除了陣中一哥伍家朗排名較高，李卓耀及混雙的鄧俊文/謝影雪仍在入圍邊緣，何sir稱：「爭取過仍沒辦法獲准入境，現在只好向賽會申請，取得參賽的基本分數，因這次確非我們所能控制。」

羽毛球隊在疫情下，成為首支「被退賽」球隊，失去賺取奧運積分機會，但多支主要競爭隊伍仍在參賽行列，何sir表示只能盡早計劃餘下賽事：「我們正與歐洲多支隊伍溝通，希望下周便可出發集訓，準備德國站、全英賽等，以免再因有地方禁止港人入境而受影響。」

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