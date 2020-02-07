【日超盃】水手與勝利船「啟航」爭響頭炮　大會賽前公布場內防疫措施 (22:47)

橫濱水手vs.神戶勝利船 有線601/661台 周六下午12：35直播

全球正受新型冠狀病毒肺炎陰霾籠罩，日職聯亦在日本超級盃賽前特別公布場內防疫措施，包括鼓勵球迷使用球場入口和廁所內的消毒酒精；呼籲觀眾有咳嗽或打噴嚏時，戴上口罩等掩蓋口鼻，若在場內感不適，立即聯絡附近工作人員。

橫濱水手上季以強大攻力，後上勇奪日職冠軍，今季成功留住上季最有價值球員仲川輝人及馬高斯祖利亞等主力，更羅致了多名本土新兵，包括有大阪櫻花中場水沼宏太「回家」，並從浦和紅鑽得到混血日籍前鋒安拿胡阿道等，陣容更見豐厚。24歲的阿道上季借至大分三神取得10個入球，表現突出，水手主帥普斯迪高路今仗有意起用這日本小國腳，與仲川輝人及遠藤溪太組成本土鋒線。

另邊廂，神戶勝利船在元旦日贏得天皇盃，取球會首項錦標，但眾將因而休季時間不足，僅兩周多後便要歸隊參加沖繩季前集訓。前國腳酒井高德昨在賽前記招承認，備戰時間很短，但指經半季磨合，正選球員已建立默契。然而在韋拿掛靴、普多斯基改投土超安塔利亞，「VIP」球星組合正式拆伙，現仍未有新球星填補空缺下，僅餘「小白」恩尼斯達領軍。主帥芬克賽前確認，隊長恩尼斯達狀態不俗，將可正選上陣，支援今季改穿11號球衣的新晉國腳古橋亨梧，以及新加盟的32歲巴西籍射手戴恩費斯杜格拉斯，兩名在上季日職表現神勇的鋒將攻堅。

至於新一季日職將於本月21日開鑼，其一焦點在橫濱FC闊別13年再戰日職，帶同兩大國寶級老將三浦知良及中村俊輔，首戰即作客硬撼勝利船。而日本隊中堅昌子源，由法甲圖盧茲重返青年軍時效力的大阪飛腳，亦備受矚目。

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