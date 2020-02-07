【花樣滑冰】羽生結弦四大洲賽破世界紀錄　重用冬奧衛冕曲目誓再登頂 (21:28)

兩屆冬奧冠軍羽生結弦在今年首戰響頭炮，在短節目重新起用平昌冬奧奪冠曲目《第一敘事曲》，以111.82分刷新自己保持的世界紀錄，舊紀錄為前年在大獎賽莫斯科站造出的110.53分。羽生在後天的自由滑賽事，亦將重新使用電影《陰陽師》主題曲《晴明》，教練Ghislain Briand賽前直言：「這決定是為了在3月世界賽獲勝。」

羽生在2015/16年賽季，首次於短節目選用蕭邦的《第一敘事曲》，自由滑所用的《晴明》更由他親自編曲。他在該季的得分屢破世界紀錄，成為首個達成大獎賽總決賽3連霸的男將。時隔兩年，他再以此曲目組合在平昌冬奧衛冕，為近66年來第一人，令《第一敘事曲》及《晴明》的組合成為經典。

不過，羽生其後受傷患困擾，去年3月世界賽不敵20歲美籍華裔新星陳巍奪亞，12月初的大獎賽總決賽再敗予對方。兩周後，羽生在全日賽亦屈居後輩宇野昌磨之下，無緣冠軍。

此外，21歲港將黃軍駱以56.98分，在25名選手中排第22位。至於16歲女將張綽珈昨在短節目排17位，而17歲日籍新星紀平梨花以81.18分居首，明午力爭衛冕女單。

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