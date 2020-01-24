【西班牙盃】巴塞皇馬時隔10年首齊無緣4強　傳美斯與達史特根是衝突主角 (20:16)

30次奪標的紀錄保持者巴塞隆拿，此役補時3分鐘被畢爾包箭頭伊拿基威廉斯一「槌」定音絕殺，令近期發生美斯與體育總監艾比度不和事件的巴塞雪上加霜，惟會長巴杜姆對前景樂觀：「我們值得晉身4強。球員的態度和野心鼓舞了我，球隊將在西甲及歐聯取得成功。」巴塞今仗有中堅碧基在80分鐘觸傷内收肌退下火線，料後日西甲無緣作客貝迪斯。

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另據西班牙《國家報》報道，暫排西甲次席的巴塞已分裂，主要勢力有美斯為首的「南美幫」、「法國幫」和衰落中的「西班牙幫」，而美斯與德國門將達史特根是日前訓練中發生衝突事件的主角。

西甲領前巴塞3分的一哥皇家馬德里，此役收起卡斯米路、華拉尼和泰拔高圖爾斯等主力下，被倒戈的皇家蘇斯達中場馬田奧迪加特於22分鐘先開紀錄，隊友前鋒阿歷山大伊沙克其後梅開二度，主場落後0：3。皇馬的馬些路在59分鐘破蛋，卻在69分鐘再被對方中場米基爾馬連奴破門。皇馬末段雖有洛迪高高斯及拿祖費南迪斯建功，但終仍以3：4負末後有守將哥魯沙比領紅的皇蘇，各項賽事21仗不敗斷纜，並與巴塞及32強出局的馬德里體育會，首次17年來一起無緣4強。另外兩支4強球隊是CF格蘭納達和西乙的米蘭迪斯。

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