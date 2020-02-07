【亞協盃】傑志戰亞協附加賽或順延兩個月　林恩許靜待首演亞洲賽機會 (19:10)

傑志原定本月19日及26日出戰亞協盃附加賽，惟對手台灣台電或蒙古烏蘭巴托FC，原定前日（5日）展開亞協盃外圍賽次圈首回合，但蒙古因應武漢肺炎採取的防疫措施，拒絕持中、港、澳門及台灣護照人士入境而令賽事延期，至今仍未公布補賽安排。

傑志主教練施利斯高域坦言，在未來一兩個月情况不明朗，現時球隊只能繼續工作，隨時準備比賽。他補充，在後防人腳相對充裕，加上左閘丹尼料兩周內可復出，亞協盃的亞援名額最終選擇了澳洲籍中場林恩許，並期望3名外援，費蘭度、洛迪古斯及蘇沙在前場肩負進攻重任。

林恩許加盟5季傑志，終獲機會首度入選亞洲賽名單，如今卻遇上疫情令賽程變得不明朗。他苦笑地稱希望賽事最終能順利舉行，承認過去4季只能觀眾身分為隊友打氣，感受當然失望，現會時刻做好準備，從而在亞洲賽舞台測試實力，但強調此刻球員最重要還是健康安全。

而現時賽馬會傑志中心已加強衛生措施，訪客入內除了需量體溫及使用酒精搓手液，並要填寫健康申報表。傑志隊長黃洋承認，擔心目前疫情、政府的防疫措施，以及住在上海的家人。對於下周閉門復賽，黃洋料比賽環境及氣氛會像友誼賽，「始終球員比賽，是需要球迷打氣刺激。閉門雖感可惜，但球員會遵從足總決定。」就部分富力R&F球員近日才從內地抵港，黃洋透露，有球員仍會擔心健康安全，但指政府有隔離兩周的最新措拖，嚴格執行便不會太擔心。

至於因應現時的公共衛生情況，傑志足球學院的U11-U18青年軍訓練，由原定暫停至下周日(9日)，延長至本月16日才復課，並視乎足總因應疫情是否為青年聯賽作調整，確實日期之後再作公布。而傑志中心公眾訂場亦同樣取消至本月16日。

其他報道：【港超】前港腳高梵受疫情重返港超投傑志半季 盼證明「高梵仍然是高梵」

其他報道：【亞協盃】因疫情封關被拒入 台電亞協外作客蒙古被迫取消