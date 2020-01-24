【NBA】轉會窗關閉　I湯馬士離巫師投快艇　勢被裁走成自由身 (18:11)

NBA轉會窗今日結束，其中洛杉磯快艇與華盛頓巫師及紐約人達成三方交易，快艇獲巫師球星I湯馬士及紐約人的馬吉斯摩里斯，惟據報球隊無意留用I湯馬士，勢讓其重投自由市場。此外，侯斯頓火箭作客憑韋斯特布克獨取41分，作客以121：111擊敗洛杉磯湖人，取4連勝後升上西岸第4。
暫列西岸次席的快艇，在轉會窗完結前出手，與巫師及紐約人達成三方交易，從兩軍換入控衛I湯馬士及大前鋒馬吉斯摩里斯。不過據報會方此次交易旨在增強內線實力，無意留用I湯馬士，意味對方將在短期內被裁，重投自由市場。而明尼蘇達木狼亦與金州勇士達成交易，丹基路羅素等3將轉投木狼，而勇士則換來威金斯及兩個選秀權。
另外，轉用小球陣容後保持強勢的火箭，今在常規賽憑韋斯特布克獨取41分，作客以121：111擊敗湖人，取4連勝後升上西岸第4。至於密爾沃基公鹿則憑「字母哥」安迪度高安普取「超級雙雙」（36分、20個籃板）主場以112：101挫費城76人。
至於本月17日舉行的明星賽，兩軍隊長勒邦占士及安迪度高安普今選卒並落實陣容（見表），兩軍分別選入對岸3將，其中爵士雙星米曹及高拔均會代表安迪度高安普隊。
明星賽陣容：
勒邦占士隊
正選︰
勒邦占士（洛杉磯湖人）
安東尼戴維斯（洛杉磯湖人）
利安納（洛杉磯快艇）
盧卡當錫（達拉斯獨行俠）*
夏登（候斯頓火箭）
後備︰
基斯保羅（奧克拉荷馬雷霆）
李拿特（波特蘭拓荒者）
韋斯特布克（候斯頓火箭）
祖傑治（丹佛金塊）
沙邦尼斯（印第安那溜馬）*
安迪度高安普隊
正選︰
安迪度高安普（密爾沃基公鹿）
安必特（費城76人）
崔爾楊格（亞特蘭大鷹隊）*
施亞琴（多倫多速龍）*
甘巴獲加（波士頓塞爾特人）
賓西蒙斯（費城76人）
塔圖（波士頓塞爾特人）*
後備︰
米曹（猶他爵士）*
高拔（猶他爵士）*
恩格林（新奧爾良塘鵝）*
占美畢拿（邁阿密熱火）
艾迪比約（邁阿密熱火）*
米度頓（密爾沃基公鹿）
盧利（多倫多速龍）
註︰*為首次入選
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