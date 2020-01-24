【港超】前港腳高梵受疫情重返港超投傑志半季　盼證明「高梵仍然是高梵」 (16:46)

上季效力富力R&F的高梵，今季回復自由身後，於日前落實加盟傑志，昨晚才由美國飛抵香港，原定今早參加球隊操練，但航班長途跋涉而只在場邊接受傳媒訪問，直言對回港感到高興，並透露跟傑志簽約至季尾。

高梵上季在富力上陣不多，他透露過去半年的「空白期」，一直在美國到美職阿特蘭大聯的二隊跟操，以保持狀態：「雖然不是每日都有參與，但我盡可能出席和有健身，狀態還是可以。」不過，傑志下周出戰菁英盃分組賽，高梵料未能趕及上陣，而「藍鳥」則已為這入籍翼鋒註冊出戰亞協盃賽事。

對於目標，高梵指除了要替傑志爭取冠軍，也想在掛靴前證明自己：「我相信很快就要退休，所以未來這2、3年想盡力爭取更多成就，證明給大家『高梵仍然是高梵』，我沒有變。」

原籍加納的高梵，於2011年12月起入籍代表港足，上陣24場入4球，但自2017年10月後便未獲徵召，他亦指不會強求重返港足：「你總要讓年青球員機會，即使我不在隊中，但我很高興看到球隊正在前進。不過若將來收到徵召，我一定會願意再次代表香港。」

高梵到達位於石門的賽馬會傑志中心及受訪時，全程戴上口罩，曾效力多間中甲球會的他透露，原本在等待中國球隊的合約，武漢肺炎疫情影響了他到內地落班的機會。至於另一入籍前鋒艾力士，今早亦有隨舊會傑志操練。但傑志總監朱志光透露，艾力士與中超大連人仍有合約，今季難回歸傑志。

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