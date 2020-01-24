【港超】足總公布最新賽程　將軍澳本月閉門舉行18場賽事　港超3月1日復賽或開放入場 (19:35)

新型冠狀病毒肺炎在港持續蔓延，本月的港超、高級組銀牌決賽、足總盃首圈及菁英盃共18場賽事，均未能如期舉行。本月賽事悉數在FTC閉門舉行，先完成餘下的16場菁英盃分組賽（見下表），下周二首日賽事，下午1時頭場為傑志對標準流浪，下午4時由理文對東方龍獅。而足總盃首圈兩仗，理文對和富大埔及標準流浪對東方龍獅，亦於本月22日在FTC開賽。

港超方面，暫定下月1日復賽，由理文對傑志於旺角大球場下午舉行。3月期間，香港飛馬的主場香港大球場，以及富力R&F在廣州主場的燕子崗體育場，均未能使用，需改到旺角場或小西灣運動場作賽。而理文及標準流浪的主場，深水埗運動場及屯門鄧肇堅運動場，則直至3月底才能重新使用。菁英盃及高級組銀牌決賽，改為4月21日及5月12日在旺角場舉行。未來3個月涉及更改的賽事達34場，4月後其餘賽事則按此前安排進行。至於亞協盃分組賽主場賽事，足總賽程顯示，暫定在旺角場舉行。

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菁英盃分組賽本月賽程

2月11日 (二)

下午13：00 傑志vs.標準流浪 將軍澳足球訓練中心1號場

下午16：00 理文vs.東方龍獅 將軍澳足球訓練中心2號場

2月12日(三)

下午13：00 和富大埔vs.愉園 將軍澳足球訓練中心1號場

下午16：00 佳聯元朗vs.冠忠南區 將軍澳足球訓練中心2號場

2月14日(五)

下午13：00 香港飛馬vs.標準流浪 將軍澳足球訓練中心1號場

下午16：00 傑志vs.東方龍獅 將軍澳足球訓練中心2號場

2月15日(六)

下午16：00 佳聯元朗vs.愉園 將軍澳足球訓練中心2號場

2月16日(日)

下午13：00 和富大埔vs.冠忠南區 將軍澳足球訓練中心1號場

2月18日(二)

下午13：00 香港飛馬vs.理文 將軍澳足球訓練中心1號場

2月19日(三)

下午13：00 愉園vs.富力R＆F 將軍澳足球訓練中心1號場

2月23日(日)

下午13：00 傑志vs.香港飛馬 將軍澳足球訓練中心1號場

2月25日(二)

下午13：00 富力R＆Fvs.和富大埔 將軍澳足球訓練中心1號場

下午16：00 標準流浪vs.理文 將軍澳足球訓練中心2號場

2月28日(五)

下午13：00 東方龍獅vs.香港飛馬 將軍澳足球訓練中心1號場

2月29日(六)

下午13：00 冠忠南區vs.富力R＆F 將軍澳足球訓練中心1號場

下午16：00 和富大埔vs.佳聯元朗 將軍澳足球訓練中心2號場