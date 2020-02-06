【日職】富力後衛王嘉楠投鳥栖砂岩　日職中國球員第3人 (20:20)

王嘉楠出身中超河南建業，2015年7月起轉投廣州富力，並在中超聯賽上陣，但2016年4月一次比賽因十字韌帶斷裂而收咧，之後上陣寥寥，上季亦未有為富力在中超上陣，僅在足協盃有一次落場。而他上季在預備組時，亦曾跟港足中場陳俊樂做隊友同場比賽，並在去年底成為自由身後，到鳥栖試訓及參加季前集訓，最終成功獲得一紙合約。他在鳥栖官網上表示，正學習日語努力融入球隊。

王嘉楠亦成為第3名加盟日職球會的中國籍球員，正爭取成為時隔27年後，另一名中國籍球員在日職登場。此前兩人分別為1992至93年加盟大阪飛腳的賈秀全，以及2018年加盟清水心跳的吳少聰，前者是首屆及至今唯一一名在日職上陣的中國隊球員；後者短暫加盟心跳後，被借到日乙京都不死鳥，但同樣未獲上陣機會，最終去年初返回廣州恒大。而徐曉飛、高淮翼等中國籍球員，多年前亦曾在日乙球會落班，並獲得上陣機會。

王嘉楠加盟後，鳥栖今季一隊將同時擁有日、韓、中國及朝鮮這4大東亞國家球員，包括居日朝鮮籍主教練金明輝及今季來投的老將梁勇基，4名韓國球員朴正洙、安庸佑、趙東建及金珉浩。鳥栖同日亦宣布，簽入25歲烏拉圭籍前鋒朗素盧比斯，他在2018年球季曾效力日乙京都不死鳥。

其他報道：【港超】足總公布最新賽程 將軍澳本月閉門舉行18場賽事 港超3月1日復賽或開放入場

其他報道：【武漢肺炎】疫情肆虐部分國家封關 中超隊亞冠盃大部分賽事延期