【武漢肺炎】羽毛球港隊原定周五出發菲律賓　禁入境恐難戰亞洲團體賽 (19:21)

港隊計劃於周五出發菲律賓馬尼拉，備戰團體亞洲賽，當中包括上周日稱霸泰國賽的一哥伍家朗，以及男單新星李卓耀等。不過，因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重，菲律賓日前實施禁令，禁止外國人經中國內地及港澳入境。世界羽聯昨日發表聲明，稱不會禁止中國隊球手或曾到訪中國的球手出賽，同時會與各地賽事承辦方協調，希望協助受封關影響的球手參賽。

該會又稱，比賽期間的擲毫選場、握手、頒獎禮等儀式，亦不會受影響，但強調會與相關組織注視疫情發展。世界羽聯聲明似向各隊派定心丸，但港隊主力伍家朗表示，至今仍未知悉能否成行，總教練何一鳴則透露仍待亞洲羽聯消息。

至於單項亞洲賽原定4月底於武漢上演，世界羽聯日前表示未決定賽事會否改期，但湖北日報近日報道，賽事場地武漢體育中心建設方艙醫院，在中心主體育館及羽毛球訓練館，放置逾千張病床，今日啟用，估計亞洲賽難於該場地舉行。

另外，中國車手馬青驊原定下周六，出戰電動方程式賽車（Formula E）墨西哥站，但其車隊NIO 333表示，周日抵埗的他將隔離14天，意味無法在這揭幕站上場。

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