【英格蘭足總盃】米拿棄假期撐利物浦小將晉級　熱刺賽前證卡尼5月復出（附精華） (20:23)

由於英超進入歇冬期，本周輪休的利物浦，大部分一隊球員均已在外地度假，但剛傷癒的米拿，在賽前與U23球員一同操練，梯隊教練基捷尼說：「他問我可否加入後備席，我說當然可以。雖然他仍未可以落場，但一直給年輕球員建議。」

米拿最終在這場足總盃第4圈重賽，亮相晏菲路後備席，見證紅軍憑對手75分鐘的烏龍球，以1：0小勝早段曾食詐糊的梳士貝利，下月初將作客車路士爭入8強。領隊高普在今仗半場休息時，便承諾部分表現好的球員，可列入大軍名單。

居迪斯鍾斯則以19歲之齡，成為利物浦一隊歷來最年輕隊長，他賽後表明希望獲提拔：「我們保持了晏菲路不敗走勢，而之後就要對車路士，我想大部分球員都令領隊點兵時感到苦惱。」可以司職左翼鋒或中場的他，在上圈對愛華頓一箭定江山，上周作客梳士貝利時亦先開紀錄。

另外，另一英超隊紐卡素以3：2險勝甲組的牛津聯，14年來首次闖入第5圈，將作客西布朗。英冠的打比郡則以4：2淘汰英乙隊諾咸頓，射入12碼的朗尼下月將領軍倒戈曼聯。最後一個16強席位，則會落在熱刺與修咸頓的勝方身上，主隊教練摩連奴周四凌晨領軍，今晨在賽前記者會表示，長唞的射手哈利卡尼會在5月復出。

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