【NBA】勒邦占士膺1月西岸最佳　自高比拜仁後湖人7年來首人奪獎 (18:17)

勒邦占士今早貢獻36分、7個籃板及9次助攻，領湖人主場以129：102大勝馬刺取兩連勝，亦是自高比離世後湖人在主場的首勝。賽前聯盟公布1月分岸最佳球員，東岸為「字母哥」安迪度高安普，西岸則由勒邦占士奪得。而近兩年終再奪月度最佳的占士，不但以39次得獎再破聯盟紀錄，亦是自高比於2013年2月奪獎後，湖人7年來首個獲得每月最佳的球員。

另外，安迪度高安普今仗貢獻34分及17個籃板，助密爾沃基公鹿作客以120：108挫新奧爾良塘鵝，後者有新科狀元錫安威廉臣取20分。

至於NBA轉會市場明晚關閉，據報侯斯頓火箭、阿特蘭大鷹隊、丹佛金塊及明尼蘇達木狼達成一宗四方交易，其中火箭主力中鋒卡比拿將投鷹隊。此外，據美媒消息指，湖人的古斯馬、金州勇士的丹基路羅素、底特律活塞的杜蒙特及木狼的威金斯等星將，均有可能在死線前被交易。

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