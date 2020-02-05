【亞協盃】傑志公布附加賽外援名單　次回合主場地點待落實 (16:23)

傑志將於亞協盃東亞區附加賽爭入分組賽，會方今午公布註冊外援球員為費蘭度、洛迪古斯、蘇沙、亞援林恩許，而中場基爾頓及季中加盟的新援高美斯及朴俊炯則落選。傑志亦宣布簽入34歲的高梵，後者去年結束與R&F富力的合約，一直與家人在美國居住，過去半季跟隨當地球會訓練。高梵將穿上39號球衣，周五（2月7日）首次隨球隊練習。

傑志原定於本月19日作客外圍賽第2輪的勝方，再於26日主場出戰次回合。不過，康文署因應新型冠狀病毒肺炎疫情，暫停開放設施，傑志正和亞洲足協商討主場場地安排，稍後再作公布。

而對手為台灣台電足球隊或蒙古烏蘭巴托FC，兩軍原定今日上演首回合賽事，但該仗因新型冠狀病毒疫情延期，台電今在facebook指新賽期及地點至今未確定，次回合則原定下周三（12日）上演。

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