【英格蘭足總盃】利物浦重賽遣青年軍　客軍梳士貝利怨門票收入減 (22:44)

利物浦vs.梳士貝利 明晨03：45開賽

奇治利說：「我們被指將派U23球員迎戰梳士貝利，但當中也有U19和U20成員，這班球員都再獲表現機會。」他續指出，高普去年12月領軍出戰世界冠軍球會盃，利物浦亦需在聯賽盃8強遣年輕球員作客維拉，而他在半場時收到高普的訊息：「高普那時說，『一切不需改變，繼續你想做的事情，你很出色』。這去除我所有疑慮，幫助了球隊。高普或在對梳士貝利時再有此舉動，但決定權在他自己。」然而將透過電腦觀戰此役的高普說：「並不是這樣。這支利物浦需要他們的教練，他們已擁有奇治利。」

另外，梳士貝利領隊歷基斯埋怨利物浦以青年軍作賽，令晏菲路球場的成人及兒童門票價格降至15鎊和1鎊，連累客軍少收50萬鎊（約505萬港元）。梳士貝利曾在2016年足總盃迎戰曼聯獲利100萬鎊（約1010萬港元），他們其後利用這筆金錢興建新訓練場。

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