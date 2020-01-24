【武漢肺炎】東方近5仗ABL作客賽事改期　壁球挑戰盃同延期 (18:36)

疫情籠罩全港，多項本地體育賽事延期或取消，加上有部分國家對香港實施入境限制，東方龍獅籃球隊（香港東方）今日公布，近5場作客賽事將會延期，包括周六起一連兩天作客寶島夢想家，其餘3場為本月兩度作客澳門，以及作客越南西貢熱火。

東方上周在灣仔修頓主場閉門作賽，但對於未來3場主場賽事安排，表示賽會下周初會與主客球隊開會，並根據各地疫情發展及出入境限制等措施，以決定會否調整賽程。

而香港壁球總會亦在網站宣布，下月3日展開的壁球挑戰盃，將會延期舉辦，賽期稍後公布。原定去年12月舉行的香港壁球公開賽，早前已因政局不穩而延至今年。

世界各地體育賽事亦受影響，亞洲足協今日召開緊急會議，訂出中超球隊出戰亞冠分組賽的改期安排，大部分賽事延至今年4至5月舉行，當中北京國安作客FC首爾、上海申花作客珀斯光輝兩仗，由下周二延至4月28日，而因北京國安正於韓國濟州集訓，球隊本月18日作客泰超球隊清萊聯，將如期舉行。

東方作客延期賽事：

2月8日（六） 寶島夢想家vs.香港東方（客）

2月9日（日） 寶島夢想家vs.香港東方（客）

2月12日（三） 澳門戰狼vs.香港東方（客）

2月15日（六） 西貢熱火vs.香港東方（客）

2月29日（六）澳門黑熊 VS 香港東方(客)

東方未來3場主場賽事：

2月19日（三） 香港東方vs.寶島夢想家

2月22日（六） 香港東方vs.富邦勇士

2月26日（三） 香港東方vs.曼谷吸血鬼

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