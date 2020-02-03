【武漢肺炎】香港女子高球賽延期　籃球亞盃外港隊本月兩主場變作客 (22:16)

香港賽原於本月28日起，一連3日假粉嶺香港哥爾夫球會舉行，賽會今宣布延至5月8至10日原址上演。曾出戰里約熱內盧奧運的港產職業女將陳芷澄，原本亦計劃於此主場賽事鞏固東京奧運資格，她目前奧運排名41位，以前60位身分入圍呼聲甚高，而奧運排名將在6月29日截止，若香港賽能於5月進行，陳芷澄仍可在此賽事爭入奧運。

籃球亞洲盃外圍賽方面，港隊原定於20日及23日主場迎戰關島隊及澳洲隊。香港籃球總會昨宣布，暫定改為作客賽事，而原定11月的作客賽事，則改為主場進行。

隨著新型冠狀病毒疫情爆發，1月起多個本地賽事延期或取消，包括鼠年賀歲盃、渣打香港馬拉松等；而正值爭取入奧關鍵期，港隊亦有不少牽涉東京奧運資格的海外賽事受影響，包括因菲律賓對香港「封關」，下周勢難出戰於馬尼拉舉行的羽毛球亞洲團體賽。

受新型冠狀病毒影響的主要賽事（原定日期）

1月26日：鼠年賀歲盃（取消）

2月1日起：多場港超賽事（延期）

2月4至9日：香港帆船賽週（延期）

2月9日：渣打香港馬拉松（取消）

2月13至16日：亞洲馬術週（取消）

2月27日起：學界港九區第一組（D1）田徑賽（延期）

2月28日至3月1日：香港女子高爾夫球公開賽（延期）

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