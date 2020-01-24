【NFL超級碗】堪薩斯城酋長絕地反勝　近半世紀首奪總冠軍　特朗普祝賀擺烏龍被嘲（附精華） (20:48)

酋長兩周前在美國聯盟分岸決賽擊敗田納西泰坦，今次面對國家聯盟分岸的冠軍淘金者，半場與對手打成10：10平手。淘金者在第3節連取10分，但之前兩場季後賽均反勝的酋長，在最後6分13秒連續3次達陣，以31：20勝出，贏得隊史第2個超級碗。球隊對上一次奪標，已要數到50年前的第4屆。

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酋長最終能反勝，功臣要數四分衛馬洪斯。他曾在完第一節前達陣，最後分別為近端鋒查維斯卻斯(Travis Kelce)及跑衛達米安威廉斯(Damien Williams)送上達陣傳球，全場只有一次傳失波，但令酋長推進286碼，遠勝淘金者的219碼。23歲的馬洪斯終獲選為是役MVP，是超級碗歷來第3年輕。他賽後則感謝領軍7年的總教練安迪列特(Andy Reid)：「教練一直推我們發揮極限，不要放棄。」61歲的列特則領軍20年首次贏得超級碗。

美國總統特朗普亦在Twitter發帖恭賀，但誤寫酋長所在的堪薩斯城在堪薩斯州，而非正確的密蘇里州，即使之後糾正，仍被網民截圖恥笑不理解國土。

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