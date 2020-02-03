【港超】菁英盃本月閉門舉行　銀牌決賽延至5月　港超或下月重開 (18:42)

康文署早前宣布，轄下設施「封場」將延長至本月17日。足總因此先將本月首周5場菁英盃分組賽押後。足總行政總裁溫達倫表示，足總本月將先處理今屆菁英盃餘下16場分組賽，分別在下周二、三、五及六（11、12、14及15日）及18日等，本月下午至晚上於FTC閉門舉行，決賽之後安排。東方龍獅對理文的高級組銀牌決賽，則順延3個月至5月12日舉行，地點待定。

原定下周五（14日）重開的港超聯賽，溫達倫亦確認將會延期，留待下月香港情况再決定。足總主席貝鈞奇稱，港超重開後會「開快車」，趕及在5月底前完結，港超球隊反映要求康文署開放場地閉門作賽：「欖總主辦的七欖暫時如期舉行，也希望開放場地。」

至於富力R&F在廣州主場的問題，貝鈞奇說，富力同意下月前賽事都在香港舉行，直至「中港兩地球場重新開放、通關沒有問題」，「畢竟還有14天自我隔離問題，所以我們希望所有港超球員目前都不要回內地比賽。」富力在港主場則有待足總安排。富力R&F總經理郭能培承認，現時情况對球隊很被動，「其實中港兩地情况一樣，同樣聯賽都受影響未能比賽，內地政府現禁止舉行大型康文活動，但若疫情警報取消，我會建議屆時按照原來賽程舉行，畢竟現時兩地都不是絕對安全。」

理文主教練陳曉明說，以球員安全及健康考慮，球會不會建議如期舉行銀牌決賽；東方龍獅主教練李志堅說，延期後盼足總爭取在較佳場地比賽，甚至開放給公眾入場。標準流浪總監李輝立透露，足總正向康文署爭取在旺角大球場、將軍澳運動場及小西灣運動場作閉門作賽。

至於世界盃外圍賽，港足在下月底作客伊朗隊及主場對伊拉克隊的世界盃外圍賽，貝鈞奇指需等待變化，現仍未收到對方提出轉場要求。

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