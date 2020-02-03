【意甲】盧卡古起孖領國米凱旋　干地盡遣前英超兵　稱收購物有所值 (19:55)

國米是役除有盧卡古及曼聯借將阿歷斯山齊士（山神）上陣外，1月轉會窗加盟的基斯甸艾歷臣、艾舒利楊格及車路士借將域陀摩西斯3名新兵均有上陣。由於主力射手拿達路馬天尼斯停賽，國米是役以小將施巴斯坦艾斯普薛圖掛帥，但面對賽前各項賽事三連敗的主隊仍佔盡優勢。兩軍半場互交白卷。64分鐘，國米終憑盧卡古禁區內破網打破僵局。山神其後在禁區內被侵犯獲判12碼，盧卡古操刀得手再建一功。最終國米淨勝兩球。

由於祖雲達斯及第3位的拉素同日均分別全取3分，因此國米今仗需全取3分以確保爭標席位。除狀態大勇的盧卡古續有進帳外，新兵艾舒利楊格在上半場曾成功阻擋對手射門，助球隊力保不失。而上演聯賽地標戰的艾歷臣，下半場早段需被換出，但表現仍獲主帥干地肯定：「就我所見他已開始適應球隊的戰術，當然我不能透露是什麼戰術，但他與其餘球員的合作漸入佳境。」干地同時認為，球隊不論在季前或冬季轉會窗的收購均物有所值：「盧卡古在加盟後至今仍能維持出色的表現，已證明我們的收購方向正確。我相信其餘在1月加盟的球員對球隊也有幫助，現在最重要是保持穩定的發揮。」

另外，同日作客以0：4大敗予萊切的拖連奴，據報將於本周解僱主帥馬沙利，由曾效力球隊的43歲費辛隆尼前教練朗高接手。

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