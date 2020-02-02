【英超】曼城明晨征熱刺　哥帥籲尊重摩連奴　自稱若失歐聯就是失敗　 (20:15)

熱刺vs.曼城 now611/621台 明晨00：30直播

哥迪奧拿過去兩季呼風喚雨，帶領曼城贏得2次英超、2次聯賽盃和1次足總盃，但今季聯賽暫被大勇一哥利物浦拋離22分，是以哥帥承認紅軍距離英超冠軍不遠，並令歐聯對「藍月」更加重要。他說：「己隊去季本土成績超卓，但有人仍稱球隊沒有歐聯冠軍。故此，如果曼城最後再欠這錦標，我便會被視為失敗者。不過，我享受與這班球員合作，他們仍勝出非常多的比賽。」

對於明晨再與執教熱刺的宿敵摩連奴交手，哥帥強調對方應獲尊重：「摩連奴擁有很多成功事例，你不能單憑一或一季半的成績，去估量他的能力。現在判斷他的人，是沒依據他過去15或20年的領軍生涯。這是無知的。」

另外，雖然曼城攻擊手史達寧近6次上陣「食白果」及零助攻，但哥帥並不憂心：「他賽後的康復程度比其他球員為快，是一個可以隔兩天便比賽的人，而且越多比賽，他的感覺越好。入球和助攻是重要的，但並非唯一。我還會考慮其他。」

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