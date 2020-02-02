【英超】曼聯悶和狼隊　波基斯「地標」可圈可點　蘇斯克查：隊友缺支援 (17:55)

波基斯費南迪斯日前以5500萬歐元（4.7億港元，未連同附加條款）轉會費加盟曼聯，賽前僅與新隊友操練一課。由於中場保羅普巴及麥湯米尼養傷，尼曼查馬迪停賽，令波基斯今晨得以正選「地標」。奧脫福賽前則舉行儀式，悼念本周四慕尼黑空難62周年。

波基斯此役上半場出任進攻中場，易邊後因應桑馬達移入中路稍為墮後，踢足90分鐘期間，錄得全場最多的5次射門及92次傳球，但幾次遠射均未能攻破狼隊的葡萄牙同鄉門將柏迪斯奧的十指關。波基斯防守方面亦值一提，跑動達11.3公里是僅次拍檔費特洛迪古斯，5次攔截有兩次成功，並在54分鐘侵犯魯爾占美尼斯而領黃牌。波基斯賽後獲曼聯官方選為此役最佳球員，名宿加利尼維利等亦予以首肯。

惟曼聯其他攻擊球員表現低迷，隨着後備入替的達洛治補時頭槌頂斜，終與狼隊互交白卷，賽後同以25戰得35分排第6和第7，齊被作客以1：0挫水晶宮後得36分的錫菲聯超越。波基斯今仗賽後與士砵亭舊隊友、同樣首次英超上陣的狼隊翼鋒丹尼爾普丹斯交換球衣。

曼聯領隊蘇斯克查賽後解釋半場調動道：「我們上半場都將控球集中在他身上，因他持球時可推前，但己隊前線未有足夠跑動，所以令他之後的位置站得更深，觸球更多。他會是球隊的頂級收購。」曼聯下一仗是兩周後作客車路士，左後衛勞基梳爾相信，在本周輪空下，波基斯和今日抵埗的上海申花借將前鋒恩哈路，將會與隊友建立默契。

另一邊廂的狼隊則證實，翼鋒艾達馬查奧爾曾肩膀「甩骹」，半場已駁回原有位置，料不礙他歇冬後對李斯特城時上陣。

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