【羽毛球】嚴重車禍後重返日本隊訓練　桃田賢斗望以表現報答支持 (20:48)

桃田賢料上月中於馬來西亞站奪冠後，赴機場之際與其他職球員遇車禍，司機在意外中身亡。桃田賢斗隨即被送院，據報鼻骨等多處受傷，之後再回到日本入院休養，出院後一直未有露面。他今日透過母會東日本NTT宣布，將於後天重返國家隊訓練場，希望如願出戰下月展開的全英賽。

東京奧運今年7月展開，桃田賢斗被視為東道主金牌希望，但大戰前半年遇上意外，他表示：「一直令不少支持者擔心，我會努力訓練，希望在您們面前打出好表現，作為回報。出院至今兩周，我已太久沒比賽，需要重拾狀態，會循序漸進重投賽場。」

另外，因應新型冠狀病毒肺炎疫情，世界羽聯宣布，原定本月底展開的中國陵水大師賽，將會延期至另外通知，並確認此站在東京奧運積分賽除名。而原定4月於武漢舉行的亞洲賽，屬奧運積分關鍵戰，世界羽聯稱正密切關注疫情，再公布安排。

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