【轉會總結】英超截止日成交金額10年來最低　哈化柏林拿玻里最大使 (18:08)

截止日最令人意外的轉會為缺少前鋒的曼聯，最後關頭借入上海申花前鋒恩哈路半季，據報要支付400萬鎊，及承擔約10萬鎊周薪。韋斯咸以2000萬鎊（約2.05億港元），由英冠侯城簽入前鋒查洛保雲，則屬最後24小時最大收購，但其餘轉會多屬免費或外借，車路士、曼城及般尼茅夫更在整個轉會窗沒有動靜，令英超創下自2010年後最低截止日成交。

即使如此，由於曼聯早一日以4700萬鎊（約4.82億港元，未計附加條款），簽下今冬「標王」波基斯費南迪斯，英超20隊上月共花費2.3億鎊（約23.6億港元），仍列歐洲五大聯賽之首。惟根據球員身價網站《transfermarkt.com》統計，論單一球會，則以花費7800萬歐元（約6.72億港元）的哈化柏林最「大使」，其中前鋒比亞迪克已在今晨賽和史浩克04時後備上陣。獲五將加盟的拿玻里亦錄得6550萬歐元（約5.64億港元）支出，但多蒙特則獲利3100萬歐元（約2.67億港元）；足球網站《Goal.com》便盤點「蜂兵」與國際米蘭為轉會窗大贏家。

其他報道：【武漢肺炎】東方ABL主場閉門不敵騰飛之獅 李琪憂下周作客台灣需出入機場

其他報道：【港超】教練課程因疫情暫停 郭嘉諾返元朗掌帥印 感恩亂世中獲機會