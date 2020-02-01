【港超】教練課程因疫情暫停　郭嘉諾返元朗掌帥印　感恩亂世中獲機會 (15:36)

佳聯元朗今季於港超暫列尾二，聯賽仍未打開勝利之門，在康文署因疫情暫「封場」下，元朗今早赴將軍澳足球訓練中心復操。一眾高層到場向球員派利市，並宣布郭嘉諾重返球隊出任主教練，原主帥陳文俊則續留任教練團。

郭嘉諾上月底回港，今主持重返元朗後的首操，即跟球員逐一握手及派利市。他原本正報讀亞洲足協專業教練課程，亦將接近尾聲，但隨着內地疫情嚴重，課程再度無限期延遲。他說，不能無限期等復課，期間收到元朗會長王威信及隊長法比奧多次致電邀回巢，並透露同時收到其他球會聘約，但最終決定回來簽約4個月至5月31日，並感謝會方「在亂世下給予機會」。

郭嘉諾今季初加盟另一港超隊和富大埔，但僅3個月便離開，他承認之後上課時已感「略有生疏」：「我不可能離開球圈太耐，一定要繼續在最近距離接觸球員，親自感受香港足球變化。近日在家準備球隊訓練計劃時，我是很開心的。」

元朗今季在場內外不斷有負面新聞，郭嘉諾認為足球是獨立個體，這對元朗街坊及球迷很不公平，而自己是樂觀和熱血的人，希望帶給球隊正能量，但重申：「我不是魔術師，不可在4個月內立即將球隊推倒重來。球隊人腳其實是較上季佳，我希望將在專業教練課程學到的，如防守及進攻的新穎理念學以致用。經歷一年課程，導師叫我比賽時要壓制情緒，不要太投入影響場上決斷，但我可能會繼續這樣，要靠助教抑制我了。」他認為，元朗上半季成績欠佳是差「一啖氣」：「很多時是未能一鼓作氣，而在最後階段落敗，我希望回來後，能改善球員集中力，防守意識要咬到最後一分鐘。」

港超復賽暫無期，但郭嘉諾已準備好未來兩周計劃，包括原定本月16日對富力R&F的比賽：「足球比賽是球員和教練的工作，我們現在仍要上班，希望康文署場地可配合球會優先使用。」他期望能在5月31日前完季，在康文署的球場閉門作賽是「最基本選擇」，並稱他主張的踢法，往往需要球迷打氣支持，若閉門作賽，笑言「便要靠教練的功力了。」

其他報道：【武漢肺炎】東方ABL主場閉門不敵騰飛之獅 李琪憂下周作客台灣需出入機場

其他報道：【澳網】堤安姆3：1反勝薩維利夫 首闖澳網決賽 後日決戰佐高域(附精華)