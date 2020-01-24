【武漢肺炎】東方ABL主場閉門不敵騰飛之獅　李琪憂下周作客台灣需出入機場 (22:52)

東方龍獅今晚續以香港東方名義主場擺陣，惟因新型冠狀病毒疫情籠罩香港，賽事閉門進行，所有進入場館人士均需量體溫及用酒精消毒雙手。

雙方球員開場時，先後以8秒及24秒違例，向日前墜機身亡的傳奇球星高比拜仁致敬。東方初段打出一段9：0攻勢，但被有美籍控衛艾利諾倒戈的騰飛之獅反超，首節落後16：22。東方雖在第2節數度領先後被扳平，但仍以40：32進入下半場。東方曾拉開至最多18分優勢，但末節被追至65：65，最終縱有高士拿、拉利羅斯、荷利菲特及李琪「上雙」，以67：73反負新加坡騰飛之獅，以3勝7負續排下游。

隊長李琪直指今仗發揮欠默契，但解釋康文署雖關閉運動設施，賽前訓練未受影響：「直至昨天，球隊每日也在修頓練習，但修頓2月起也關閉，未來訓練安排仍是未知之數。」他表示下周三暫定如期飛赴台灣，備戰下周六作客寶島夢想家，他直言擔心：「每日仍有很多內地人從機場來港，你不知道誰是帶菌者，或他們也不自知。不只是我，家人和隊友都為此擔憂，但作為球員只能待ABL賽會安排。」

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