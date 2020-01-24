【英超】波基斯穿曼聯18號球衣做「新史高斯」　C朗及拿尼信後輩適合英超風格 (19:26)

轉會費最高可達6780萬鎊（約6.9億港元）的波基斯費南迪斯，在曼聯官網上表明，他自小看C朗在曼聯的比賽，因而成為紅魔的忠實球迷：「我在國家隊和C朗共事時談過，他說在這裏（曼聯）開啓了其夢想，成為一名真正出色的球員，我想要追隨C朗的步伐，相信他也會為我今次轉會感高興。」

曼聯名宿里奧費迪南透露，曾跟兩名葡萄牙隊前隊友、C朗及拿尼討論過波基斯費南迪斯可為曼聯帶來什麼貢獻：「C朗指這後輩很出色，比賽時為他創造了不少機會，他控球亦出色，充滿自信；拿尼亦指他的風格非常適合英格蘭聯賽。」

在保羅普巴及麥湯米尼先後受傷，曼聯領隊蘇斯克查急需羅致新兵鎮守中場，而波基斯費南迪斯成為最終答案，蘇斯克查在賽前記者會上確認，明晚英超主場對狼隊，此子將會列大軍名單，並會獲得上陣機會。巧合地，對手除了由葡籍領隊紐奴領軍，陣中亦有多達9名葡萄牙籍球員，包括國腳中場摩天奴，令賽事更添話題性。

波基斯費南迪斯（Bruno Borges Fernandes）小資料：

‧25歲，身高1.79米，為葡萄牙國家隊上陣19次入2球，是去年贏得歐洲國家聯賽的成員之一。

‧在歐洲一般稱作般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），因賽馬會提供資料譯名，暫沿用稱為波基斯費南迪斯

‧被喻為「葡超林柏特」， 近年入球能力出眾，上季所有賽事為士砵亭攻入32球兼18次助攻，今季半季各賽事上陣28場，亦已取得15個入球兼14次助攻的「雙雙數據」，在士砵亭2季半上陣137場入64球

‧出身葡超博維斯塔，但出道職業球會意大利乙組球隊路華拿，此後效力過意甲烏甸尼斯及森多利亞，過去兩季重返葡超加盟士砵亭才迎來大爆發

‧繼C朗拿度、拿尼及馬高斯盧祖後，第4名轉投曼聯的士砵亭球員

其他報道：【NBA】明星賽後備出爐 6人首入選 賽事臨時改制向高比拜仁致敬

其他報道：【澳網】費達拿粗言遭罰款兼4強下馬 佐高域第八度闖澳網決賽