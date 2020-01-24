【性侵醜聞】法國體壇料276人曾遭性侵　曾來港客串騎師布達德疑涉風化案 (20:32)

曾在2000年滑冰世界賽奪銅的阿碧波（Sarah Abitbol)，早前接受訪問時指曾遭教練拜爾（Gilles Beyer）性侵。由於適逢當地一名網球教練早前因性侵未成年運動員被判入獄18年，令事件在法國再度掀起風波。《隊報》同時披露，不少運動員長期遭教練或同業性侵，但為免影響前途選擇啞忍，估計受害人數多達276人。

此外，法國傳媒今日報道，曾於去年1月來港客串的騎師布達德，被指控性侵一名女子而被當地警方帶走問話。27歲的布達德曾兩度榮膺法國冠軍騎師，並曾稱霸法國橡樹大賽等賽事。近年布達德多次來港策騎，在港累積頭馬5場，包括在2017年的國際騎師錦標賽，策騎紅運發財首名衝線。在醜聞爆出後，法國體育部部長Roxana Maracineanu未有回應，但指當局將檢視現行制度，冀家長可繼續放心讓他們的子女投身體育。據報當局將在下月舉行會議，就相關議題進行討論。

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