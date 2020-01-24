【NBA】明星賽後備出爐　6人首入選　賽事臨時改制向高比拜仁致敬 (17:23)

NBA明星賽將於香港時間本月17日早上於芝加哥舉行，聯盟今日公布14名後備名單，其中包括米曹、高拔、恩格林、塔圖、沙邦尼斯，以及艾迪比約，合共6將為首次入選，連同正選陣容的盧卡當錫、崔爾楊格及施亞琴，今屆賽事共有9將為明星賽新丁，為10年來最多。而兩軍隊長勒邦占士及安迪度高安普將在下周五選擇各自陣容成員。

聯盟亦宣布今屆明星賽臨時改制向球員生涯曾經穿着24號的高比致敬，新例中前三節賽事與過往一樣分別打12分鐘，但第四節則不限時，改以先在該節取得前三節較高得分再加24分去定勝負，例如若其中一方前三節領先100︰99，第四節先取124分的為勝方。而賽事亦將與慈善機構合作，兩軍分別可向各自指定的機構捐款。

另外，美媒報道高比出事的直升機牌照列明，必須在能見度許可下航行，由於當時天氣顯示有濃霧，連洛杉磯當局的直升機亦全面停航，意味在空難中罹難的駕駛員佐巴揚，涉嫌違規在能見度不適合航行下駕駛。

至於洛杉磯快艇今於常規賽主場以103︰124不敵薩拉克門托帝王，球隊賽前亦向生前效力死敵湖人的高比致敬，由於兩軍共用史達普斯中心為主場，過往兩軍的比賽都會遮蓋對方高掛在場館上的榮休號碼，但是役快艇破天荒展示高比榮休的8及24號致意。

NBA明星賽名單︰

正選︰

勒邦占士（洛杉磯湖人）

安東尼戴維斯（洛杉磯湖人）

利安納（洛杉磯快艇）

盧卡當錫（達拉斯獨行俠）*

夏登（候斯頓火箭）

安迪度高安普（密爾沃基公鹿）

安必特（費城76人）

崔爾楊格（亞特蘭大鷹隊）*

施亞琴（多倫多速龍）*

甘巴獲加（波士頓塞爾特人）

後備︰

基斯保羅（奧克拉荷馬雷霆）

李拿特（波特蘭拓荒者）

韋斯特布克（候斯頓火箭）

米曹（猶他爵士）*

高拔（猶他爵士）*

恩格林（新奧爾良塘鵝）*

祖傑治（丹佛金塊）

占美畢拿（邁阿密熱火）

艾迪比約（邁阿密熱火）*

賓西蒙斯（費城76人）

米度頓（密爾沃基公鹿）

盧利（多倫多速龍）

塔圖（波士頓塞爾特人）*

沙邦尼斯（印第安那溜馬）*

註︰除了兩軍隊長勒邦占士及安迪度高安普已列入以各自姓名為名稱的分隊外，其餘球員暫未分隊，*為首次入選

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