【高比墜機亡】湖人打吡戰延期後首度復操　主帥:悲劇令球隊更團結 (20:55)

高比拜仁突然離世，其母會湖人隨即取消了緊隨的訓練，並宣布原定昨日與快艇的同市打吡延期。直至今日球隊終復操，高比生前好友「大帝」勒邦占士亦現身訓練場，而會方在場內將高比球員生涯選用的8及24號，貼在牆壁上致意。主帥禾高受訪時表示：「我不認為己隊會被傷痛擊倒，反而在這幾日我們更像是一家人，更懂得珍重彼此，更團結地去克服悲痛。我們都知道這一年對球隊很重要，亦是很好的機會（奪冠）。」他又相信，大家想打出令高比感到自豪的比賽，這一點由始至終都沒有變。

接載高比的直升機機師佐巴揚，亦在意外中罹難，快艇球星利安納今日操練後受訪，透露與高比原本共同僱用佐巴揚，亦曾與高比交流不少坐直升機穿梭洛杉磯的事，但今次慘劇後，將考慮是否再以直升機通勤。

此外，美媒TMZ昨披露高比生前最後一次露面的畫面，短片顯示他在事發前一日，於加州紐波特比奇市的時尚島商場（Fashion Island Mall），陪伴3歲的三女比安卡（Bianka）遊玩。常於該市出沒的高比，上月曾在該市駕車時遇到別人發生車禍，主動下車協助指揮交通，當時他的見義勇為，獲得外界稱讚。

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