【武漢肺炎】憂將軍澳訓練中心難演港超　東方主帥李志堅盼旺角場閉門作賽 (18:43)

東方足球主教練李志堅說，東方龍獅會在「可行下繼續運作」，促請足總盡早解決如何完成球季，包括探討能否在京士柏運動場，甚至大學球場等私人場地給球隊操練：「足球是我們的工作，不是去玩，有別一般人職業，球員不能在家工作。若延賽沒有限期，球會也要運作，此時此刻，希望球圈人士團結，切實尋求方案。」

就足總高層早前提出或在將軍澳足球訓練中心（FTC）閉門比賽，堅sir則建議，足總應嘗試與政府商議「局部開放」旺角大球場閉門比賽：「在FTC閉門比賽雖然較易安排，但那裏很大風。港超是職業賽事，若有外在因素影響比賽水平，要認真考慮。」

高級組銀牌決賽原定下月9日上演，李志堅表示，若未來兩周是防疫高峰期，延賽是可接受的，但重申不能無了期延期：「長遠只會積壓更多比賽，始終都要面對。」

多支港超隊的外援或入籍兵，最近陸續安排家屬返回家鄉防疫，如東方射手盧卡斯及傑志中堅艾里奧等。傑志甚至資助球員乘Uber，以取代公共交通返球會中心操練。

另外，東方龍獅班主鍾乃雄旗下公司於去年7月，斥資千萬元收購法乙球會索察，由東方副主席游永強兼任會長。游永強透露，索察去年縱虧蝕數百萬歐元，但在節省成本及出售球員後，今年應可收支平衡，期望利用該會資源，帶動東方的青訓計劃，並欣喜索察今季晉升8名青訓到一隊後，成績不俗，由前季僅護級，現排聯賽第10位。東方會務發展總監戴文康透露，東方已安排4名U10小將到當地學法及留學。游永強補充，東方青年軍會繼續跟英超狼隊和阿仙奴合作，未來會爭取對方來港獻技。

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