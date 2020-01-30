【澳網】17歲王康怡青年組女單8強止步　暫別賽場返港考試 (17:47)

王康怡昨日輕取菲籍對手，首度打入澳網女子青年組8強，惟今日面對波蘭籍球手遇到考驗，全場6次發球雙錯誤送分，相反對方五度直接發球得分，令這名港將以盤數4：6、2：6敗陣。雖然無緣4強，但她已是港隊第一人，只是落敗後仍難掩失望之情：「老實說我有點失望，早段領先，但給對方機會反擊，自己的發球亦欠佳。對手發球很好，令我很難破她的發球局。」

屬EFG HKTA Tour Team成員的王康怡，因計劃獲體能教練Joan同行，她日前感激對方協助。而她結束墨爾本征途，將返港轉戰試場，追趕學業及考試，再與教練商討未來賽程，預計最快3月再戰。

女單決賽人馬今日亦出爐，美籍球手基蓮爆冷以直落兩盤，淘汰東道主兼世界一姐巴迪，首度打入決賽。西班牙籍的梅古露莎同樣予人驚喜，於另一場4強以盤數2：0橫掃4號種子的夏納，同樣首闖大滿貫女單決賽；二人將在周六爭標。

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