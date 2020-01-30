【港甲】晉峰求衝超增兵訓練拒停步　總監：縮短賽程屬可行方案 (15:52)

經過半季，晉峰現時13仗30分暫列港甲榜首，領先緊隨的景峰及港會5分。球隊今季由曾在西乙B聯賽執教的西班牙籍教練艾斯達維領軍，班底以大專生為骨幹，亦有42歲前港腳何國泉任門將教練兼球員，協助港足U23門將林駿杰成長，而球隊半季僅負一仗兼只失11球，屬港甲最少，最近更簽入兩名曾在西乙B聯賽落班、27歲西班牙籍防中卡爾特納，以及24歲巴西籍翼鋒費利浦薩。

晉峰足球總監何信賢表示，晉峰「衝超」決心很強，但在港甲奪冠是關鍵，否則未能達標，勉強升班也沒意思。目前港甲雖然因疫情暫緩，何承認球會非常被動，但稱：「晉峰是職業球會，沒有停的空間。」康文署近日開始封場，他承認尋找訓練場地確令人傷腦筋，今早只能暫在香港欖球總會轄下的京士柏運動場練習，何說之後會在健身房、跑沙灘或行山等練習，維持球員體能訓練，並認同縮短港甲賽程，是確保完成球季的可行方案。

何補充，球隊在半年專業足球培訓後，球員意識及心態俱佳，但體能及行軍速度上仍未達港超水平，埋門能力亦有很大進步空間，並強調現簽入兩外援，用意希望帶來新思維，刺激本地小將進步，在訓練及比賽中學習及成長。

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