【高比墜機亡】基斯保羅嘆與高比約定子女成婚未成願　安必特破例穿76人榮休24號致敬 (20:58)

41歲的高比拜仁退役3年半後，日前突然因直升機意外身亡，震驚全球。原定今早舉行的湖人鬥快艇的洛杉磯打吡延期外，其餘賽事均以不同方式續向這名籃壇一代傳奇致敬，其中高比家鄉球隊費城76人，陣中球星安必特，在獲得該隊名宿卜比鍾斯（Bobby Jones）許可下，亦打破歷史，特意改穿該隊已榮休的24號戰衣，並攻入24分，向曾在球員生涯穿起8及24號的高比致敬。而布魯克林籃網主將甸韋迪及奧蘭多魔術的泰倫斯羅斯均向聯盟申請改號碼，希望將自己原本穿着的8號空出向高比致敬。

與高比份屬好友的奧克拉荷馬雷霆球星基斯保羅，日前在對方罹難後缺席球隊比賽，今日終打破沉默，在社交網發長文感觸好友離世，坦言至今仍難以釋懷，接受不了上帝這次的安排，更透露曾與高比約定自己的兒子將與同樣在空難中身亡的高比二女詹納（Gianna）結婚，惜未能成願。而詹納曾希望就讀的康涅狄格大學女籃，昨仗亦為對方空出一個後備席，放置印上對方名字的球衣致意。

至於視高比為偶像的「字母哥」安迪度高安普，除了日前大受打擊刪掉個人社交網外，今日亦缺陣密爾沃基公鹿賽事，而是役其隊友米度頓轟入個人生涯新高51分，助球隊主場151︰131大勝華盛頓巫師。

此外，著名籃球漫畫《男兒當入樽》作者井上雄彥，日前亦在社交網留言為高比的離世感到悲傷，並上載一幅有高比與流川楓的漫畫致哀。而兒時在意大利長大的高比，其追捧的足球隊AC米蘭，昨在意大利盃8強主場加時以4：2擊敗拖連奴一仗，雙方臂纏黑紗作賽之餘，賽前亦舉行儀式悼念。至於昨在澳洲網球公開賽贏波晉4強的世界二哥佐高域，賽後憶起亡友亦激動落淚，並透露自己曾不只一次獲得對方的幫助，對他的離世感到非常痛心。

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