【武漢肺炎】體院稱中國單車隊來港前封閉集訓  入住需緊守防疫措施   港將稱擔憂 (17:20)

一行二十多人的中國單車隊今日抵港，入住位處火炭的香港體育學院，有運動員表示擔心疫情困擾下，體院健康安全風險問題。體院社區關係及市務總監李忠民回覆本報查詢時，指中國隊對運動員的健康及衛生要求非常嚴格：「中國單車隊來港前已於北京進行封閉集訓，經評估後，可以在體院進行訓練，到達體院入住前必須戴口罩及測量體溫，亦需嚴格遵守體院的防疫守則。」

李忠民補充道，外隊運動員來港一如既往，入住旅舍而非運動員宿舍，而因應今次情况，外隊不會於運動員用餐區用餐。他又表示，已取消體院運動員國內訓練及比賽安排。不過，旅舍亦於體院範圍內，而運動員用餐區與其他用餐區，亦位處同一層內。有運動員表示依然擔心，慶幸近日因休息未需要回體院，但會謹守體院指引及做足防疫措施自保。

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多項體育賽事近日相繼取消，香港帆船運動總會宣布，將下周展開的香港帆船賽周改期。而香港學界體育聯會亦指，學界賽、活動及代表隊訓練，將暫停至下月29日，屆時檢視情况再作公布。

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