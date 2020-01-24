【武漢肺炎】富力本地球員返港　兵分兩地操練　足總下周一與球會研復賽安排 (17:55)

港超聯賽因康樂及文化事務署的球場「封場令」而暫停舉行，各港超隊則繼續操練，以保持球員狀態，如東方龍獅及冠忠南區等到將軍澳足球訓練中心；傑志、香港飛馬、和富大埔及愉園則到賽馬會傑志中心訓練。

至於富力R&F，主教練楊正光聯同12、13名本地球員，包括盧均宜、林嘉緯及梁諾恆等，昨晚已乘球會專車返港。楊正光透露，因香港局部封關，除了內地球員及兩名入籍港將基奧雲尼及羅拔圖留在廣州，由3名內地教練協助訓練，本地球員都已返港，今日休息一天後，未來兩天會在將軍澳足球訓練中心操練。

外援方面，楊正光補充，主力伊高沙托尼在巴西休假後，今日已抵港入住酒店，將會在港隨隊操練，而仍然休假的謝家強、林志堅及林柱機等人，亦已安排家屬搬離廣州返回各自家鄉。他認同，若內地疫情再嚴重，安排外援抵港歸隊是較安全做法，會視乎下周跟足總會面，討論港超復賽事宜後，再與球會商討之後安排。

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