【武漢肺炎】中國單車隊來港訓練入住體院　港總會主席:相信有防疫措施 (15:49)

中國單車隊近日從訓練基地赴港，今日入住香港體育學院宿舍。香港單車總會主席梁鴻德回應查詢時，表示是體院與中國隊有交流計劃，今次是由香港體院學院安排，相信運動員來自北京或雲南的訓練基地，為下月底展開的世界賽，以及今年7月展開的東京奧運準備。大隊一行二十多人，梁鴻德表示：「訓練基地通常遠離人煙稠密的地方，相信中國隊來港前已有隔離，入住體院前會有檢驗。正值奧運年，各地代表隊都緊張自家運動員，我們亦有提醒運動員注意個人清潔，相信體院會有防疫措施。」

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以往外隊來港訓練，一般入住體院宿舍，而體院只有新大樓一層餐廳，估計中國隊會與港隊共用，體院於截稿前未有回覆查詢。而以往慣於雲南訓練香港單車隊，部分已全部回港，其餘車手剛戰畢世界盃加拿大站，亦將抵港投入備戰，備戰下月底在瑞士展開的世界賽。

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