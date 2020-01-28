【高比墜機亡】肇事直升機沒黑盒礙調查　料需數日模擬案情 (23:03)

41歲的高比周日與二女詹納乘直升機，在濃霧下與其餘7人，包括女兒所屬籃球隊的隊友、家人及教練等機毀人亡。美國國家運輸安全委員會（NTSB）指直升機非強制規定裝黑盒，但在客機上找到的iPad，據《紐約時報》指有安裝查詢飛行狀况的程式，或有助調查，連同其他電子設備尋找線索，將會以無人機模擬事發經過，循天氣、機械及人為因素調查。當局今早稱發現3具遺體，會擴大搜索範圍至方圓180米。

據《紐約郵報》報道，湖人職球員極為悲痛，球會需向他們提供一對一心理輔導。有傳高比的大女兒獲悉噩耗後，因哮喘發作送院。湖人與快艇原定於香港時間明早，合演洛杉磯同市打吡，賽事宣布取消後，其他NBA常規賽今早如期上演，各隊仍未擺脫悲傷，開賽前有默哀儀式。

洛杉磯市內則一片愁雲慘霧，市政廳前晚以燈光將大樓外圍變成紫金色，向退役前效力「紫金軍團」的高比致敬，市長Eric Garcetti則呼籲市內建築物下半旗。而高比在去年12月，與名宿鄧肯、加納特等，一同獲提名加入籃球名人堂，名人堂主席表示高比值得獲致敬，暗示他勢將跳過投票程序，直接入選。

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