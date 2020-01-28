【武漢肺炎】康文署設施明起暫停開放　港超部分球隊傾向閉門作賽 (15:47)

港超比賽均在康文署球場舉行，換言之本周六起菁英盃、之後港超及盃賽或未能如期上演。至於將軍澳足球中心及賽馬會傑志中心則不受限制。足總回覆傳媒查詢時表示，將軍澳足球中心是否按照原定計劃，明天起重新服務，足總仍在跟各方討論，若維持開放，將一如以往安排，繼續優先給港足及港超球隊使用。

理文、傑志、富力R&F及香港飛馬等多支港超球隊，昨起陸續在農曆新年後復操。理文今午在寶翠公園球場復操，主教練陳曉明說，在開操前向球員說，目前政府、足總及球會都有很多未知數，但指在非常時期都要接受：「如果聯賽要暫停，作為職業球隊，不能讓球員停練太耐，就像準備開季時，都要有6周季前訓練，故即使沒有球場，都要想辦法維持球員體能狀態，如健身。」

他補充，若聯賽延期有清晰的時間表，會傾向這方案：「畢竟球員付出努力訓練，也不想在沒觀眾下比賽，但若果要延期至5、6月，球季接近結束，最後解決方法只能是閉門。」他建議，像未開始的足總盃或可暫緩，以盡快完成聯賽賽程。理文球員鄭兆均及顏樂楓則稱，比賽始終氣氛重要，可選擇的話延期較合適，但強調必須盡早公布詳情，否則影響球員準備賽事。

傑志昨起維持在傑志中心操練，傑志表示，青年軍訓練至少暫停至下周日（2月2日），足球學院訓練班將暫停運作至下月16日。而中心將加強衛生措施，包括所有人士必須在中心入口使用酒精搓手液，以及接受職員探測體溫，才可進入中心。

至於東方龍獅及富力均指，會繼續爭取維持恆常訓練。東方主教練李志堅說，個人傾向閉門作賽以完成球季：「現階段延期不是最好方法，因掌握資料不多，不知之後會否更嚴重，所以是無得諗。球季要繼續進行下，閉門比賽是沒辦法之中的辦法。」

富力R&F主帥楊正光也贊成閉門，而該隊訓練基地在廣州，他亦承認非常擔心若實行「封關」後的安排：「希望只是封非本地人士，讓球隊的本地球員可順利返港。」飛馬主帥文彼得則說：「如果有場地練習就閉門，無得練就延期比賽。」

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