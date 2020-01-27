【高比墜機亡】數讀高比拜仁生涯　米高佐敦勒邦占士獲悉噩耗感震驚 (22:29)

高比拜仁當年被視為「籃球之神」米高佐敦（MJ）的接班人，後者在聲明中表達哀痛：「我愛高比，就像愛自己的弟弟一樣。昔日我們經常交流，我會永遠懷念那些對話。」MJ形容高比是其中一名最偉大的籃球員，極富創造力。

至於高比拜仁與勒邦占士，既是勁敵也彼此欣賞。高比生前最後一則社交網帖文，恰巧是昨日大方恭喜占士職業生涯的總得分，超越自己升上NBA史上第3位。據報占士今晨乘機返回洛杉磯，在機場大堂打開手機看到高比的死訊後，立即嚎哭起來，要由身邊人安慰。

一眾湖人名宿如「魔術手」莊遜、渣巴、拿殊及加素爾等，紛紛在網上帖文哀悼高比，還有昔日攜手打造「湖人王朝」、達成總冠軍三連霸的「巨無霸」奧尼爾，也稱無法用言語形容此刻悲痛，對拍擋突然離去感到非常痛心；前隊友奧當更指，此事打擊僅次兒子夭折，願意以其性命取代高比離逝。

而今日（26日）8場NBA賽事在愁雲慘霧中展開，幾乎所有比賽的兩隊球員，開賽時都故意做出24秒進攻違例，以此向曾穿24號球衣的高比作最後致敬。各隊職球員在賽前收到噩耗，強忍悲痛心情，亦有球員哭成淚人。如聖安東尼奧馬刺馬刺對多倫多速龍一仗，前者名宿兼助教鄧肯在場邊雙眼通紅，倒戈的迪羅辛要由隊友安慰，甚至跟前隊友相擁，據指籃網球星艾榮更因傷心過度而缺席。

除了默哀儀式，甫開賽球員接過籃球後僅帶過半場，故意等待24秒進攻時間完結，另一隊亦同樣做法，或在後半場靜待8秒完結，以此送別曾穿8號及24號球衣的一代傳奇，在場觀眾站立鼓掌致意。

多隊球員都在球鞋寫上與高比相關字詞，與高比一同罹難的次女詹納，一直視鷹隊新星崔爾楊格為偶像。後者一度由原定的11號，改穿8號球衣上陣，表現神勇攻入45分，賽後稱這仗是是獻給偶像（高比）。今季效力拓荒者的安東尼稱，昨仗是他打得「最難受的比賽」。獨行俠班主庫班更確認，以後不會再有球員穿上該隊24號球衣。

數讀高比拜仁

1：1次常規賽MVP（2008）、1個「黑曼巴」

2：2次總決賽FMVP（2009, 2010）、2次得分王（2006,2007）、2次奧運冠軍（2008,2012）

3：帶領湖人三連霸（2000-02）

4：4次明星賽MVP（2002, 2007, 2009, 2011）

5：5枚冠軍指環（2000-02, 2009, 2010）

8：在NBA首個球衣號碼（1996-06）

9：9次入選NBA最佳防守一隊

11：11次入選全季最佳一隊

18：18次入選明星賽

18.158：以18歲158日之齡，一度成為NBA史上最年輕的正選球員

20：參加了20個職業球季

24：在NBA第2個球衣號碼（2006-16）

35.4：在2005/06球季常規賽平均得分，屬生涯最高

37：在37歲退役高掛戰衣

41：2020年1月26日因直升機失事與次女一同離世，享年41歲

60：2016年4月13日生涯最後一戰，攻入60分，在2015/16年常規賽最後一戰，協助湖人擊敗爵士，寫圓滿句號

81：2006年1月22日，在常規賽對速龍一人轟入81分，創生涯得分新高，在NBA史上僅次於張伯倫的100分

6036：職業生涯共取得6,306次助攻

7047：職業生涯共取得7,047個籃板

33643：職業生涯共取得33,643分

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