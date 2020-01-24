【高比墜機亡】愁緒籠罩澳網　基茲奧斯穿高比戰衣熱身　拿度取勝後戴湖人帽致敬 (20:43)

拿度與基茲奧斯今日合演男單8強，前者賽前先在社交網致哀，表示一早起來看到噩耗，形容高比是世界其中一位最偉大運動員。而作為東道主的基茲奧斯賽前熱身時，穿着高比極具象徵性的8號湖人球衣，進場時一度掩臉狀甚哀傷。二人帶着哀痛心情上場，被看高一線的拿度苦戰近4小時，終以盤數6：3、3：6、7(8)：6(6)、7：6(4)，掃走對方躋身8強。

拿度賽後戴上湖人Cap帽，開腔談及今早得悉高比身亡的感受：「消息太可怕，令人哀傷。他是史上其中一位最偉大運動員，永遠總希望提升自己，又啟發很多小孩。」西班牙籍的拿度晉級後，將以頭號種子身分，與位列5號種子的堤安姆，爭入男單4強。

而網球壇今日亦受高比離世消息影響，去年曾現身美國網球公開賽的後者，據報亦熱愛觀看網球賽。同屬美籍的15歲新星嘉奧芙，在女單16強敗予同胞球手後，亦在社交網上載高比舊照，向一代球星致敬。

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